Sostegno agli affitti: il Fondo del Mims sale a 330 milioni di euro

(Teleborsa) - Aumenta didi euro per il 2022, il '' presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,che vivono in una casa in affitto. Le risorse, con un decreto firmato dal Ministroche ha ricevuto l'intesa della Conferenza Unificata il 6 luglio, vengono ripartite tra le Regioni che quindi possono velocemente emanare i bandi per consentire ai Comuni di richiedere i contributi che, in base alla graduatoria, potranno essere erogati ai cittadini beneficiari, presumibilmente nel mese di settembre.In considerazione del perdurare dell'emergenza pandemica da Covid-19, il decreto prevede che le. I Comuni, a loro volta, dovranno semplificare e accelerare l'iter per i pagamenti. Possono accedere al contributo anche i soggetti con un Indice della situazione economica equivalente (Isee) fino a 35.000 euro che dichiarano con un'autocertificazione di aver subito, anche a seguito della crisi causata dal Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%.Per consentire ad un maggior numero di cittadini di beneficiare del sostegno del Fondo, il decreto prevede che i contributi non siano cumulabili con la quota destinata all'affitto calcolata nel reddito di cittadinanza. L', inoltre, dovrà avvenire incon quelle del 'Fondo inquilini morosi incolpevoli'.Per assicurare l'uso rapido e efficace delle risorse assegnate, le Regioni che hanno già avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza Covid-19, possono utilizzare il contributo integrando tali misure.