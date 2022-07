Andamento sostenuto per il comparto tecnologico a Milano (+2,25%), positiva la giornata per Fullsix

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Rally per l', anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 122.544,2 e sta trattando a 124.107,3, balzando del 2,25% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 672 dopo un avvio a quota 661.Tra le azioni più importanti del comparto tecnologia di Milano, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,83%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,74%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,40%.Buona performance per, che cresce del 2,09%.