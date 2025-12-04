Piazza Affari: scambi al rialzo per Sesa

società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 87,27 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 84,02. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 82,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)