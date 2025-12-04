Milano 13:04
43.490 +0,25%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 13:04
9.715 +0,24%
Francoforte 13:03
23.876 +0,77%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Sesa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sesa. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 87,27 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 84,02. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 82,23.

