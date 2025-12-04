Piazza Affari: scambi al rialzo per Sesa

(Teleborsa) - Avanza la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sesa
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 87,27 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 84,02. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 82,23.
