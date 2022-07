Efficienza energetica, ENEA coordina progetto sulle questioni finanziarie nel settore edile

(Teleborsa) - Facilitare iltra i diversi attori sulle questioni finanziarie relative all’nelanche attraverso una tavola rotonda permanente per rimuovere i principali ostacoli all’accesso ai finanziamenti. È l’obiettivo del, finanziato da Horizon 2020 e coordinato dall’ENEA, al quale partecipano anche Gse, ABI Lab, Ambiente Italia, Istituto per la Competitività (I-Com) e Sistema Iniziative Locali (Sinloc).Il progetto promuoverà inoltre attività die didi buone pratiche per poi elaborare raccomandazioni strategiche e operative per l’implementazione di strumenti finanziari per l’efficienza energetica. “Greenroad è un’occasione per creare legami più stretti tra gli stakeholder nazionali che vi partecipano, avviare nuove sinergie e facilitare lo scambio di idee al fine di arrivare a sviluppare strumenti finanziari più idonei a incentivare gli interventi di efficienza energetica e a favorire la diffusione di buone pratiche sia a livello nazionale che europeo”, sottolineadel Dipartimento ENEA di Efficienza Energetica.Aglisono invitati a partecipare gli Enti locali, imprese,attivi nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici, per contribuire allo sviluppo delle competenze necessarie per ildegli interventi di efficienza energetica e, al contempo, analizzare le esigenze locali, individuare nuove soluzioni e buone pratiche da replicare.Dopo il primo evento territoriale organizzato dala Roma (“La finanza verde e i greenbond quali strumenti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di edifici e sviluppo dei territori”), il prossimo di quest’anno si svolgerà a settembre 2022, mentre nel 2023 ne sono previsti altri 4. “Tramite tutte queste azionimira a rendere permanente la tavola rotonda, affinché, anche dopo la conclusione del progetto prevista a febbraio 2024, questa struttura resti un punto di riferimento per la discussione e condivisione di buone pratiche legate aglied all’efficienza energetica”, conclude Pandolfi.