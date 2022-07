MONDO TV: raggiunge intesa preliminare con De Agostini

Mondo TV

(Teleborsa) -annuncia di aversui termini per la, prodotto dalla coreana Monster Studio, e recentemente segnalato nella guida Moige "Un anno di zapping e di streaming - 2021/2022" a cui è stato assegnato l'ambito punteggio "STELLA", segnalandolo come programma positivo, che abbina contenuti validi e interessanti a una buona forma tecnica, adeguata alle caratteristiche del genere televisivo a cui appartiene il programma.Si rammenta che il detto programma, caratterizzato per l'alta qualità, fu acquisito dalla Mondo TV ai fini inizialmente della vendita puntuale a un canale free TV (cfr. comunicato stampa del 1 aprile 2021); questa nuova intesa integra quindi il piazzamento del programma in Italia sulla TV c.d. Free e conferma la bontà del modello di business di acquisizione anche di serie di terzi per la distribuzione puntuale in Italia.