UE, raddoppio delle importazioni gas da Azerbaigian entro 2027

(Teleborsa) - Lae l'hanno firmato il nuovosu un partenariato strategico nel settore dell'energia, perl'anno entro il 2027. Il memorandum concorrerà al raggiungimento degli obiettivi di diversificazione previsti dal piano REPowerEU, aiutando l'Europa a svincolarsi dal gas russo. In virtù della cooperazione energetica rafforzata, sta già aumentando la fornitura all'UE di gas naturale azero: è passata dagli 8,1 miliardi di metri cubi del 2021 ai previsti 12 miliardi di metri cubi nel 2022."Con questo memorandum d'intesa si apre oggi un nuovo capitolo nella cooperazione energetica con l'Azerbaigian, partner fondamentale dell'Europa verso lo svincolo dai combustibili fossili russi - ha commentato la presidente della Commissione UE,- L'intento non è soltanto quello di rafforzare il partenariato attuale, che garantisce all'UE l'approvvigionamento stabile e affidabile di gas via il corridoio meridionale, ma anche quello di, poiché il perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi vede accomunati UE e Azerbaigian".Attualmente UE e Azerbaigian sono impegnati anche nellache rafforzerà la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui diversificazione economica, investimenti, commercio e liberazione di tutte le potenzialità della società civile, sottolineando nel contempo l'importanza dei diritti umani e dello Stato di diritto.