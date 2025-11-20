BNP Paribas alza il target CET1 al 13% entro il 2027 e lancia un buyback da 1,15 miliardi

BNP Paribas

(Teleborsa) -ha annunciato un rafforzamento della propria, fissando un nuovo obiettivo dialentro il 2027. La banca spiega che la revisione delè sostenuta da treprincipali: una maggiore redditività di gruppo, una crescita moderata degli RWA pari a circa il 2% annuo e una accelerazione nella dismissione di asset non strategici.Parallelamente, l’istituto conferma un target dial 13% entro il 2028, in aumento di 210 punti base rispetto al 2024. Secondo BNP Paribas, circa due terzi del miglioramento saranno generati daiin corso nelle divisioni CPBF, Personal Finance, CPBB e Asset Management, che pesano per un terzo degli RWA complessivi; il restante contributo arriverà dalle altre attività strategiche del gruppo.La banca segnala inoltre un percorso di miglioramento continuo del, con obiettivi del 61% nel 2026 e del 58% nel 2028, a conferma dell’impegno sul fronte dell’efficienza operativa.In tema di, BNP Paribas precisa che la quota di capitale in eccesso rispetto alla soglia del 13% di CET1 sarà definita annualmente. Contestualmente, il gruppo avvierà a novembre 2025 un programma dida, già autorizzato dalla BCE e legato alla distribuzione degli utili 2025.La banca anticipa che la propria traiettoria difino al 2028 sarà illustrata con la pubblicazione dei risultati 2025, mentre il piano 2027-2030 verrà presentato all’inizio del 2027."Gli annunci di oggi sono pienamente in linea con la nostra strategia di lungo periodo e contribuiranno a definire il piano 2027–2030. Sfruttando i driver di crescita già esistenti, puntiamo a rafforzare ulteriormente il nostro profilo di redditività, mantenendo al tempo stesso grande attenzione verso i nostri azionisti attraverso una politica di distribuzione disciplinata e attrattiva", ha dichiarato, Amministratore Delegato del gruppo.