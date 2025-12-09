Milano 8-dic
Germania, a ottobre surplus bilancia commerciale sale più delle attese a 16,9 miliardi

Finanza
(Teleborsa) - Torna a salire, e lo fa più delle attese, il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di ottobre 2025 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 16,9 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 15,3 miliardi di settembre. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,9 miliardi.

Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono cresciute dello 0,1% e le importazioni sono scese dell'1,5% su base destagionalizzata e di calendario rispetto a settembre 2025.

Rispetto a ottobre 2024, invece, le esportazioni sono cresciute del 4,2% e le importazioni sono aumentate del 2,8%, sulla base di dati provvisori.
