Germania, a ottobre surplus bilancia commerciale sale più delle attese a 16,9 miliardi

(Teleborsa) - Torna a salire, e lo fa più delle attese, ildella. Nel mese di ottobre 2025 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a, rispetto all'attivo di 15,3 miliardi di settembre. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,9 miliardi.Secondo i dati pubblicati dall'(Destatis), lesono cresciute dello 0,1% e lesono scese dell'1,5% su base destagionalizzata e di calendario rispetto a settembre 2025., invece, le esportazioni sono cresciute del 4,2% e le importazioni sono aumentate del 2,8%, sulla base di dati provvisori.