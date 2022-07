Civitanavi, accordo con Honeywell su nuovi strumenti per settore aerospaziale

Civitanavi Systems

Honeywell

(Teleborsa) - A pochi mesi dalla quotazione a Piazza Affari arriva un importante accordo per, gruppo attivo nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio, navale e industriale. La società marchigiana ha avviato unacon il gigante statunitenseper lo, sistemi di riferimento per la rotta di assetto e sistemi di navigazione inerziale. La nuova gamma sarà disponibile in commercio nel primo trimestre del 2023.Il sistema di misura inerziale, ad alte prestazioni e di grado tattico, sarà il primo prodotto lanciato nell'ambito di questa collaborazione e verrà utilizzato, tra le altre applicazioni,. L'IMU HG2800 comprende giroscopi con tecnologia a fibra ottica (FOG) e accelerometri di tipo micro-electromechanical system (MEMS) progettati per migliorare il puntamento, la stabilizzazione e la navigazione di breve durata a bassa potenza e a basso rumore."Si tratta di, questa alleanza genererà sinergie nella produzione di una nuova soluzione di stabilizzazione e navigazione - commentadi Civitanavi Systems - Crediamo che questa collaborazione combini l'eccezionale agilità di Civitanavi Systems e la sua tecnologia FOG ad alte prestazioni con la leadership di mercato di Honeywell per fornire un prodotto che avrà un impatto sul mercato globale".