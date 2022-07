"Cracking Art. Stories", dal 20 luglio la mostra si sposta a Trapani e Mozia

(Teleborsa) -si trasformano in, unodove protagonisti sono sempre la natura e il rispetto per essadalle tinte sgargianti:Sono oltre 40 le maxisculture dalle dimensioni più svariate di quello che è uno dei fenomeni d’arte contemporanea più conosciuti al mondo, con la mostra Stories.s’impossessano del verde trapanese attraverso l’apparizione di creature sorprendenti in plastica rigenerata: un’invasione di sculture “sostenibili”, creature in dialogo con lo spazio urbano, prendono possesso del luogo con lo spirito leggero e favolistico di un gioco meraviglioso.La mostra, con il patrocinio della Città di Trapani, promossa dalla Fondazioneper volontà del suo Presidenteealizzata dall, in collaborazione con laed è pensata e voluta gratuita e all’aperto, affinché possa essere alla portata di tutti, non solo in termini di accessibilità ma anche perché possa essere interiorizzata stimolando le reazioni e l’attenzione del singolo e - allo stesso tempo -"La mostra dal titolo Cracking Art. Stories, approdata questa primavera a Palermo, mia città natale, prosegue il proprio tour siciliano in due luoghi di grande fascino che ho nel cuore: Trapani e l’isola di Mozia. Attraverso l’interazione con la sontuosa Villa Margherita, l’imponente fortezza costiera denominata Torre di Ligny e l’isola fenicia che è uno dei siti archeologici più importanti in Italia, le opere zoomorfe di plastica rigenerata giocano con il concetto della reinterpretazione di luoghi conosciuti, per veicolare un messaggio positivo e, al contempo, fornirci una visione inaspettata del contesto prescelto", spiega"Questo connubio” dell’artista Maria(portato sempre a Mozia dalla Fondazione, su mio impulso, nel 2016): un’installazione tridimensionale di tappi di plastica estesa per oltre 1.500 metri quadrati, che aveva l’intento di sensibilizzare i rappresentanti della società civile sul tema delle isole di plastica che galleggiano negli oceani di tutto il globo", prosegue sottolineando che la mostra rappresentaCome spesso ho avuto modo di affermare, infatti, considero l’arte profondamente lenitiva delle sofferenze psicologiche (non meno importanti di quelle fisiche), oltre che assai attrattiva nei confronti di un turismo che è linfa vitale per l’economia e che finalmente sta tornando a popolare il nostro Paese"."Accogliamo con grande piacere a Trapani la mostra "Cracking Art. Stories", per la quale due splendide location come la Villa Margherita e Torre di Ligny si prestano straordinariamente ad accogliere il pubblico che, specialmente in questo momento,quale meta per allocare le 40 maxisculture che, dopo il grande successo di Palermo, faranno sicuramente un'ottima figura anche a Trapani", sottolinea il Sindaco di Trapani,