Abbott Laboratories aumenta outlook su utili dopo solido Q2

Abbott Laboratories

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nella produzione di dispositivi medici e nell'assistenza sanitaria, ha registratopari a 11,3 miliardi di dollari nel, in aumento del 10,1% su base reported e del 14,3% su base organica, il che esclude l'impatto dei cambi. Le vendite globali relative aisono state pari a 2,3 miliardi di dollari. L'della società è salito a 2,02 miliardi di dollari, o 1,14 dollari per azione, da 1,19 miliardi di dollari, o 0,66 dollari per azione, di un anno fa. L'è stato di 1,43 dollari, che riflette una crescita del 22,2% rispetto all'anno precedente."Abbiamo ottenutoe stiamo aumentando la nostra previsione per l'EPS per l'intero anno - ha affermato Robert B. Ford, presidente e amministratore delegato - La nostra nuova pipeline di prodotti è rimasta altamente produttiva e il nostro business diversificato ha continuato a essere resiliente in un contesto macro difficile".Abbott staad almeno 3,50 dollari. Abbott prevede voci specifiche per l'intero anno 2022 di 1,40 dollari per azione relative ad ammortamenti immateriali, costi relativi a un richiamo volontario, spese associate ad acquisizioni, ristrutturazioni e iniziative di riduzione dei costi e altre spese nette. Escludendo gli elementi specificati, Abbott sta aumentando la stima per l'utile per azione ad almeno 4,90 dollari per l'intero anno 2022.Le guidance per il 2022 includedi 6,1 miliardi di dollari, che include vendite di 5,6 miliardi di dollari fino a giugno 2022 e vendite previste di 500 milioni di dollari nei prossimi mesi.