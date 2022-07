Bonus psicologo, domande al via: le modalità

(Teleborsa) - Secondo, l’emergenza coronavirus ha provocatodell’incidenza dell’ansia e della depressione in tutto il mondo. Quello della cura dellaspecie in questo momento, è un tema attualissimo. E proprio in quest'ottica,con il Governo che ha stanziatoil beneficio può essere utilizzato come un voucher per scontare fino a un massimo di 50 euro per seduta da professionisti regolarmente iscritti all’elenco degli psicoterapeuti all’interno dell’albo degli psicologici e che hanno comunicato al proprio ordine professionale di appartenenza la propria adesione.I fondi stanziati sono distribuiti in base al reddito Isee.deve essere richiesto tramiteche potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”. Due le opzioni, utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibileirettamente dal cittadino tramite Spid di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica 3.0 o tramite Carta nazionale dei servizi. Oppure attraverso ilcontattando i numeri dedicati.Una volta che l'Inps verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo, il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l'utilizzo del