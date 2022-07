Canada, inflazione giugno sale all'8,1%. Ai massimi dal 1983

(Teleborsa) - L'ha continuato a crescere, raggiungendo, dopo un aumento del 7,7% a maggio. Si tratta del, anche se la lettura è stata inferiore alle attese degli analisti per un +8,4%. L'accelerazione di giugno è stata principalmente dovuta all'aumento dei prezzi della benzina. Tuttavia, gli aumenti sono generalizzati, con sette degli otto componenti principali in aumento del 3% o più., l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 6,5% anno su anno a giugno, dopo un aumento del 6,3% a maggio., l'inflazione è aumentata dello 0,7% a giugno, dopo un aumento dell'1,4% a maggio e rispetto ad attese per un +0,9%. Su base mensile destagionalizzato, l'indice è aumentato dello 0,6%.