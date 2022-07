American Airlines, ricavi record nel Q2 nonostante capacità inferiore

American Airlines

(Teleborsa) -, compagnia aerea statunitense, ha registrato, pari a 13,4 miliardi di dollari, che rappresentano un aumento del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, nonostante abbia operato voli con unainferiore dell'8,5%. L'del secondo trimestre è stato di 476 milioni di dollari, o 0,68 dollari per azione diluita (0,03 dollari un anno fa). Su base, l'utile netto del secondo trimestre è stato di 533 milioni di dollari, o 0,76 dollari per azione diluita, rispetto a una perdita di 1,09 miliardi di dollari, o 1,69 dollari per azione, un anno prima. Il mercato, secondo i dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,76 dollari su ricavi per 13,4 miliardi di dollari."Siamo molto lieti di riportare un, guidato dalla forte domanda e dal duro lavoro del nostro team - ha affermato il CEO Robert Isom - Il team di American Airlines si è impegnato per soddisfare l'impennata della domanda di viaggi aerei eseguendo un'operazione affidabile in condizioni molto difficili. Siamo incoraggiati dalle tendenze che stiamo vedendo in tutta l'azienda e rimaniamo ben posizionati per la continua ripresa".American Airlines ha chiuso il secondo trimestre con 15,6 miliardi di dollari di. La riduzione totale del debito continua a essere una priorità assoluta e la società resta sulla buona strada per ridurre i livelli complessivi di debito di 15 miliardi di dollari entro la fine del 2025.