BHP Billiton ritira offerta per Anglo American: secondo flop in un anno

(Teleborsa) -che da anni è in fase di consolidamento. Unaè caduta nel vuoto nel corso del weekend. Il Gruppo anglo-australiano BHP Billiton, la maggiore società al mondo nel settore minerario, aveva nuovamente tentando l'acquisizione della concorrente Anglo American Plc, nel, che porterebbe alla creazione di un colosso mondiale nel settore del rame, materia prima strategica per il suo ruolo chiave nell'elettrificazione.Ma dopo le, BHP ha fatto sapere stamattina di aver. Pur ribadendo che un'aggregazione "avrebbe avuto un forte razionale strategico e creato valore significativo per tutti gli stakeholder", BHP ha espresso fiducia nella propria strategia di crescita organica.BHP Billiton aveva tentato un'apertura nei confronti di Anglo American negli ultimi giorni, che arrivadi Anglo American e della canadese Teck Resources, che dovrebbero approvare l'unione delle due società, annunciata a settembre scorso, e portare alla creazione di un colosso nel settore del rame del valore di 60 miliardi di dollari.Ma anche l'operazione concorrente vantava grandi numeri, dal momento chedi dollari edi dollari.BHP aveva presentato una proposta di tipo misto, in azioni e contanti, che il management di Anglo American avrebbe dovuto valutare in alternativa rispetto alla proposta da questa avanzata per Tech Resources.BHP a, mettendo sul piattoche prevedeva uno smembramento di Anglo American prima della fusione e la cessione delle partecipazioni di due società sudafricane.Una proposta che Anglo American ha respinto, ritenendola troppo complessa e. Dopodiché il management ha avviato un ampio piano di ristrutturazione, che ha portato alla cessione delle attività sudafricane nel platino, mentre sono state mantenute quelle nel carbone e nei diamanti.n un settore minerario che da anni è in fase di consolidamento, proprio per le sue attività nel settore del rame.Nell'ultimo anno, le azioni, avendo registrato un aumento dell'11% a Londra, mentre BHP Billiton, quotata sul mercato australiano, ha ceduto circa del 10%. Una performance divergente che potrebbe rendere ancoraAnglo American, a settembre, ha presentato un'offerta a premio zero per la canadese Tech Resources, che vale circa 19 miliardi di dollari. L'offerta è stata presentata come una proposta in grado di generare un valore significativo per entrambe le società, combinando le loro due enormi miniere di rame in Cile.