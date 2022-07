Dow, utili in calo nel Q2. Pesano lockdown in Cina

Dow

(Teleborsa) -, colosso statunitense della chimica, ha registratodi 15,7 miliardi di dollari nel, in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con guadagni in tutti i segmenti operativi e le regioni. In sequenza, le vendite sono aumentate del 3% con guadagni in tutte le regioni ad eccezione dell'Asia Pacifico, che è stata influenzata dai lockdown legati alla pandemia in Cina.L'per gli azionisti Dow è sceso a 1,68 miliardi di dollari, o 2,26 dollari per azione, nei tre mesi terminati il 30 giugno, rispetto a 1,93 miliardi di dollari, o 2,51 dollari per azione, un anno fa."I nostri vantaggi competitivi e l'attenzione incessante sull'esecuzione disciplinata ci hanno permesso di affrontare gli impatti dei lockdown legati alla pandemia in Cina, i continui vincoli logistici e i costi più elevati dell'energia e delle materie prime - ha commentato il- Di conseguenza, abbiamo aumentato il nostro flusso di cassa e i nostri riacquisti di azioni in sequenza".