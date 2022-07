IDNTT, commessa da 7 milioni in Benelux. Procede internazionalizzazione

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto undella durata di 3 anni per uncon un primario player attivo nel retail e nell'e-commerce operante nelper la produzione di tutti i contenuti omnichannel del cliente, tra cui le schede prodotto del portale di eCommerce. La nuova commessa dà avvio all'operatività della controllata neocostituita "IDNTT NEDERLAND B.V." con sede a Rotterdam (Olanda)."La commessa, pienamente in linea con laannunciata in sede di IPO, accelera il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di medio termine previsti dal management di IDNTT - ha commentatodi IDNT - In particolare, con il nuovo accordo commerciale avviamo la neocostituita branch olandese posizionandoci in mercati strategici, caratterizzati da elevata dinamicità e redditività, con un tasso di crescita del digital marketing superiore alla media europea".