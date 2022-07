Somec finalizza le due operazioni relative a Budri e TSI

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, haper lo sviluppo e il consolidamento della propria divisione dedicata agli interiors personalizzati. In particolare, attraverso la propria controllata Mestieri ha, una delle eccellenze mondiali nella lavorazione del marmo. Come comunicato lo scorso 23 giugno , il prezzo provvisorio è pari a 7,5 milioni di euro sulla base di un Enterprise value determinato in 16,6 milioni di euro.Inoltre, Somec ha, precedentemente detenuta dai soci di minoranza Alvaro Tagliabue per il 13,5%, Gabriele Tagliabue per il 3,25% ed Eleonora Tagliabue per il 3,25%, raggiungendo così il controllo dell'80% della società, attiva nella realizzazione di progetti di interiors personalizzati."Nell'obiettivo di confermarci e rafforzarci quale polo della qualità costruttiva italiana nel mondo, la divisione dedicata alla progettazione e creazione di interiors personalizzati ricopre un ruolo di assoluto rilievo - ha commentato il- Intendiamo consolidare ulteriormente la nostra presenza in questo settore, che già oggi detiene un potenziale di crescita davvero significativo e che nei prossimi anni lo vedrà svilupparsi ulteriormente"."Le operazioni finalizzate vanno in questa direzione: ldi realtà come Budri e TSI, espressione del miglior Made in Italy, portano all'interno di Somec un valore aggiunto di rilievo", ha aggiunto.