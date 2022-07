ASPI, Free to X porta a 26 le stazioni di ricarica ad alta potenza attive sulla rete

(Teleborsa) -, la startup del gruppodedicata allo sviluppo della mobilità green,sulle autostrade in gestione, con l'avvio di due nuovi charging point ad, sulla autostrada A1 Milano-Napoli, e, sull’autostrada A4 Milano-Brescia.Con queste due nuove aperture, a sud di Firenze e a est di Milano, lesulla rete autostradale, con altri 21 cantieri in corso ed in fase di completamento entro l’estate.Il piano, che, prevede l'avvio diper un investimento complessivo diper la 100 stazioni in fase di realizzazione.Una volta completato il piano di installazione su 100 aree di servizio della rete ASPI, la distanza media tra un’area di ricarica e l’altra sarà di circa 50 km, in linea con la media europea.Free To X realizza e gestisce in qualità di Charging Point Operator (CPO), il più grande network di stazioni HPC per veicoli elettrici in Italia, in ambito autostradale, con colonnine in grado di erogare fino 300kW di potenza con tempi medi di ricarica di 15 – 20 minuti. La rete coprirà l’intera rete autostradale di Autostrade per l’Itali, garantendo l’accesso, a parità di condizioni, a tutti i principali operatori della mobilità elettrica (Mobility Service Provider – MSP).