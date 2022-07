Twitter, trimestrale sotto le attese. Incolpa Musk e calo pubblicità

Twitter

(Teleborsa) -ha registratopari a 1,18 miliardi di dollari nel, in diminuzione dell'1% anno su anno o in aumento del 2% in valuta costante, una performance che la società afferma riflettere "iassociati all'ambiente macroeconomico, nonchédi Twitter da parte di Elon Musk". I ricavi pubblicitari sono stati pari a 1,08 miliardi di dollari, con un aumento del 2% o del 6% a valuta costante. Gli abbonamenti e le altre entrate hanno totalizzato 101 milioni di dollari, con un calo del 27% anno su anno o un aumento del 7% escludendo MoPub dai conti di un anno fa. Le attese degli analisti, secondo i dati Refinitiv, erano per ricavi pari a 1,32 miliardi di dollari.sono ammontati a 1,52 miliardi di dollari, con un aumento del 31% anno su anno. I costiin sospeso di Twitter sono stati di circa 33 milioni di dollari nel secondo trimestre. I costi relativi al trattamento di fine rapporto sono stati di circa 19 milioni di dollari nel secondo trimestre.Laè stata di 270 milioni di dollari, che rappresenta un margine netto del -23% e un EPS diluito di -0,35 dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 66 milioni di dollari, un margine netto del 6% e un EPS diluito di 0,08 dollari nello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile per azione Adjusted è stato di -0,08 dollari, contro attese per 0,14 dollari.L'del secondo trimestre è stato di 237,8 milioni, in aumento del 16,6% rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente. L'aumento è stato guidato dai continui miglioramenti del prodotto e dal dialogo globale sugli eventi attuali.