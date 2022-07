Pensioni, la riforma è terreno di scontro in campagna elettorale

(Teleborsa) - Mentre i sindacati chiedono un maggiore flessibilità in uscita a partire dai 62 anni e una misura che possa rappresentare una garanzia per i lavoratori più giovani, o, in alternativa, i 41 anni di contribuzione,. In assenza di una tempestiva riforma, tra pochi mesi si torna alla Legge Fornero e, con l'inflazione all'8%, il caro bollette e gli aumenti sui beni di prima necessità come quelli alimentari che rendono sempre più critiche le condizioni di vita di milioni di italiani, la questione interessa una vasta platea di elettori. Ma le ultime ipotesi della politica non sembrano conciliarsi con "una riforma delle pensioni che garantisca meccanismi di flessibilità in uscita in un impianto sostenibile, ancorato al sistema contributivo", di cui ilaveva ribadito pochi giorni fa la necessità.Una carta, quella delle pensioni, subito giocata dalcon una proposta già bollata da più parti come una "presa in giro elettorale". "Nel nostro programma c'è l'aumento delle pensioni,c'è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa", ha annunciato Berlusconi in un'intervista al Tg5, anticipando alcuni contenuti del programma elettorale che FI depositerà al Viminale entro il 12 agosto. Secondo i dati Istat alla fine del 2021 i pensionati erano 16 milioni con una spesa complessiva lorda di quasi 312 miliardi (+1,55% sul 2020). L'importo medio percepito è di 1.620 euro al mese eUna platea che sale addirittura al 40% del totale se si considerano solo gli importi delle prestazioni al lordo dell'imposta personale sul reddito. Se l'idea è quella già lanciata da Fratelli d'Italia di finanziare l'aumento abolendo il Reddito di cittadinanza, i conti non tornano. Secondo le stime riportate dal Sole 24 Ore la proposta costerebbe, infatti,Dopo aver lanciato per primi la proposta delle pensioni a mille euro, ripresa come cavallo di battaglia da Berlusconi, Fratelli d'Italia rilancia con la. "Va ripristinata la gestione privatistica delle Casse di Previdenza dei professionisti nell'ottica originaria della riforma del 1994 e della linea ribadita dal professor Cassese. Purtroppo l'ultimo decennio, con i vari governi a trazione Pd, hanno invece ristretto ulteriormente la libertà delle Casse, attraendole de facto nella sfera pubblica. Mi auguro ora che la crisi di Governo ponga un blocco all'emanando decreto sugli investimenti, che davvero introducendo il metodo omologante della evidenza pubblica, significherebbe la morte del sistema privatistico nato nel 1994. Fratelli d'Italia – ha spiegato ilal convegno sul sistema previdenziale promosso dalla Cassa nazionale del Notariato – sarà un baluardo nella difesa dell'autonomia delle Casse ed inoltre chiederemo che si determini per il sistema previdenziale dei liberi professionisti una tassazione ridotta come già avviene per la previdenza complementare. È infatti inaccettabile che chi opera nella previdenza ed assistenza venga tassato alla pari della speculazione".Dopo quota 100 ladal canto suo punta ora suin pensione comunque con 41 anni di contributi. Secondo l'Inps la misura costerebbe più di 4 miliardi nel primo anno di "attivazione" e oltre 9 miliardi nel decimo anno.Sul fronte deln vista della scadenza alla fine dell'anno del meccanismo delle quote, senza il quale si torna a quanto previsto dalla legge Fornero, ilaveva già annunciato l'intenzione di rinnovaree l', "perché hanno ottenuto buoni risultati" anche ampliando e rendendo più strutturale la platea degli interessati.Ilsulle pensioni sembra confermare la linea tracciata dal: pensione anticipata a 63-64 anni con la sola quota del contributivo alla quale si aggiungerebbe poi l'ulteriore quota a partire dai 67. Una soluzione che costerebbe circa 2 miliardi e mezzo in più per i primi anni ma risparmi a medio termine.