Covid, scendono i contagi a 63.837 e la curva dei ricoveri ripiega (-2%)

Secondo i dati giornalieri del Ministero della Salute, relativi alle ultime 24 ore, i nuovidagli 88.221 del giorno precedente.Lesonocontro le 253 di ieri.Ilsi è portatoin aumento rispetto a ieri quando era al 19,7% a fronte dei 317.720 tamponi antigenici e molecolari effettuati.Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.380.127, mentre raggiungono quota 20.837.233 i contagiati dall'inizio della pandemia ed i morti salgono a 171.439.Nelle ultime 24 ore isono stati 11.094, 30 in meno rispetto a ieri, mentre restanoa 424 dopo 47 ingressi giornalieri. Nell'ultima settimana dal 19 al 26 luglio si inverte la curva dei ricoveri in area medica, facendo segnare un -2%, dopo la forte crescita (+17%) registrata la settimana al 19 luglio.Anche negli ospedali aderenti allasi registra unama la gran parte dei pazienti (il 56% del totale) viene trovata incidentalmente positiva al tampone pre-ricovero, arrivando in ospedale per curare altre patologie. Il 75% dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali ha una età media di 73 anni ed ha effettuato la vaccinazione da oltre sei mesi. Diminuisce il numero dei bambini ricoverati (-21,6%).