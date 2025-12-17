Milano 15:10
USA, richieste di mutui settimanali scendono del 3,8%

(Teleborsa) - Scendono le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 12 dicembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 3,8%, dopo il +4,8% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è scesa del 3,5%, mentre quello relativo alle nuove domande è calato del 3,7%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono aumentati al 6,38% dal 6,33% precedente.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
