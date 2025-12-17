USA, richieste di mutui settimanali scendono del 3,8%

(Teleborsa) - Scendono le domande di mutuo
negli Stati Uniti
. Nella settimana al 12 dicembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 3,8%
, dopo il +4,8% registrato la settimana precedente.
L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento
è scesa del 3,5%, mentre quello relativo alle nuove domande
è calato del 3,7%.
Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations
(MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali
sono aumentati al 6,38% dal 6,33% precedente.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )