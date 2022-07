Franchi Umberto Marmi, impegnata a rafforzare posizionamento su mercati core

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - Dopo un semestre in forte crescita , l'aziendaprevede di crescere ancora in futuro sui principali mercati di sbocco - Cina, USA e Medioriente - al di là del contesto economico, che non appare particolarmente impattante per il Gruppo, e confermando il proprio impegno verso la sostenibilità del suo business. E' quanto confermato in una intervista rilasciata a Teleborsa da, Amministratore Delegato di Franchi Umberto Marmi, azienda di Carrara attiva nella produzione del rinomato marmo, un fiore all'occhiello del Made in Italy."I risultati ottenuti nel primo semestre dimostrano la valenza della nostra strategia di crescita ed espansione a livello internazionale, che porteremo avanti anche nel secondo semestre dell’anno, e che sarà volta anei principali mercati di riferimento per Franchi Umberto Marmi, con particolare attenzione verso gli. Certamente, l’attuale quadro economico è sfidante, ma siamo consapevoli che le peculiarità e qualità esclusive del Marmo di Carrara, continueranno a renderla una pietra attrattiva per diversi settori che non sono impattati in maniera considerevole dallo scenario geopolitico, come ad esempio quello del lusso"."Come già detto, confermiamo il nostro interesse sui principali mercati di sbocco: Cina, Medioriente e Stati Uniti.per il nostro business. Inoltre, qualora lo scenario internazionale migliorasse,oggi preclusi all’espansione"."La nostrarimanedella nostra strategia di crescita. Sappiamo che la pietra è un bene naturale e stiamo lavorando anche sulle modalità di estrazione per limitare l’impatto di tali attività sul paesaggio. Un quadro completo di quelli che sono gli obiettivi e i risultati ottenuti fino a oggi saranno contenuti nel nostro, che sarà pubblicato: un traguardo straordinario, a dimostrazione dell’impegno verso le tematiche ambientali, sociali e di governance da parte di Franchi Umberto Marmi, diventando così un tratto distintivo e che ancora oggi vede un costante passione da parte di tutte le nostre risorse verso tali temi, da sempre necessari per la corretta funzione della nostra filiera"."Fino a oggi la strategia di acquisizione è stata volta ae la capacità di interagire con la filiera attraversocon operatori del settore, principalmente in Italia, a Carrara dove sorgono le nostre cave".