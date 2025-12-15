MFE, ProSieben cede a Funke Mediengruppe il portale meteo wetter.com

ProSieben

(Teleborsa) -, emittente televisiva privata tedesca controllata da, ha venduto ilcon l'obiettivo di proseguire la sua focalizzazione strategica sul core business dell'intrattenimento e creare valore per l'intero gruppo attraverso la cessione delle partecipazioni no core.ProSiebn ha co-fondato il portale wetter.com nel 2000 come media partner, acquisendone la piena proprietà nel 2014 e integrando successivamente l'azienda nella sua divisione digitale. Oggi wetter.com è uno dei duenella regione di lingua tedesca e in tutta Europa, con sedi a Costanza, Berlino e Monaco di Baviera. L'azienda ha inoltre ampliato costantemente la propriaed è ora attiva in 15 mercati europei con domini specifici per ogni paese, come tiempo.es e weather24.com."Con la vendita di wetter.com, continuiamo a portare avanti l'orientamento strategico del gruppo verso il suo core business dell'intrattenimento – ha commentato, Ceo Commerce & Ventures di ProSieben –. In circa 10 anni, ProSiebenSat.1 ha trasformato wetter.com in un leader del settore nell'area di lingua tedesca e ha reso il marchio famoso grazie alla pubblicità televisiva. Sono lieto che il team appassionato di wetter.com continui a essere in buone mani presso Funke Digital con il suo interessante portafoglio digitale. Auguro all'azienda il meglio per il suo futuro sviluppo sotto la guida del nuovo azionista".