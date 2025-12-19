Milano 10:22
UK, vendite al dettaglio deludono le attese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Diminuiscono contro le attese le vendite al dettaglio in Regno Unito. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato a novembre 2025 un decremento dello 0,1% su base mensile, dopo il -0,9% registrato a ottobre e contro il +0,3% stimato dal consensus.

Su base annua si registra una variazione positiva dello 0,6%, contro aspettative per un aumento più alto dell'1,6% e dopo il +0,6% di settembre.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono scese dello 0,2% su mese, dopo il -0,8% del mese precedente e contro attese per +0,2%. Su anno, il dato core ha segnato un +1,2% rispetto al +1,6% precedente e al +1,6% delle attese.

