Convergenze, ricavi salgono a 12,5 milioni nel primo semestre 2022

Convergenze

(Teleborsa) -, operatore di tecnologia integrato quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, ha chiuso ilconrispetto agli 8,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. In dettaglio, il fatturato della BU Energia ha contribuito in maniera determinante alla crescita complessiva, attestandosi a circa 7,8 milioni di euro, +73% rispetto al 30 giugno 2021 (4,5 milioni). In aumento anche i ricavi della BU TLC, che raggiunge i 4,7 milioni di euro (+9,3% rispetto ai 4,3 milioni del 30 giugno 2021).Il primo semestre 2022 registra una crescita del, che si attestano a circa n. 42.940 per la BU TLC e circa n. 10.982 per la BU Energia, rispettivamente a +4,3% e +5,8%. In crescita anche la percentuale di utenti presenti su rete FTTH e Wi-fi di proprietà pari al 50,6% rispetto al 48,2% del primo semestre 2021. Lasi è ampliata nel corso del primo semestre 2022, raggiungendo un'estensione complessiva di circa 6.558 km (vs circa 5.647 km al 31 dicembre 2021 e circa 4.706 km al 30 giugno 2021)."Il primo semestre 2022 è stato, considerando che entrambe le nostre BU hanno chiuso positivamente, con importanti incrementi rispetto al semestre precedente in termini di fatturato - ha commentato l'- In particolare, la BU Energia, nonostante l'incremento dei prezzi delle materie prime, ha aumentato il numero di servizi contrattualizzati"."Inoltre, riguardo quest'ultima BU, ci preme sottolineare di aver, rimodulando i contratti con gli utenti finali, in linea con le azioni adottate da tutti gli operatori del settore - ha aggiunto - Per quanto riguarda la BU TLC, con grande soddisfazione abbiamo continuato ad investire sulla nostra infrastruttura di proprietà, un asset strategico che ci consente di avere numerosi vantaggi, non ultimo una maggiore marginalità sul servizio offerto".