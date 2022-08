Covid: in lieve calo il tasso di positività, sale il numero di decessi

(Teleborsa) - Sonodaregistrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute (ier, domenica 31 luglio, i contagiati erano stati 36.966). Lesono, in aumento rispetto alle 83 di domenica. Il tasso di positività è al 17,8%, in lieve calo rispetto a domenica quando era al 18%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 105.839 tamponi.Sono invece 398 i pazienti ricoverati in, 10 più di domenica, mentre gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati neisono invece, rispetto a domenica 28 in più.Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.254.753, ovvero 21.730 in meno rispetto a domenica. In totale sono 21.059.545 i contagiati dall'inizio della, mentre i morti salgono a 172.207. I dimessi e i guariti sono 19.632.585 con un incremento di 41.129.