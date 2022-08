Intesa Sanpaolo, informativa sul buy-back

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) comunicato al mercato il 24 giugno 2022 e avviato il 4 luglio 2022, ha comunicato di aver, dal 25 al 29 luglio 2022, complessivamente, pari a circa lo 0,42% del capitale sociale, ad un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,6872 euro, per untotale diAl 29 luglio 2022, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 322.814.884 azioni, pari a circa l'1,62% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,6865 euro, per un controvalore totale di 544.435.613,66 euro.A Milano, oggi, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,19%.