Lavoro, Associazioni: "Dati positivi ma resta debole l’occupazione indipendente"

(Teleborsa) - Segnali positivi dal fronte del lavoro, ma non per tutti. Leindicano una, completamente trainata dall'aumento dei lavoratori dipendenti. Il tasso di occupazione – come sottolinea l'Istat – sale al 60,1%, il livello più alto dal 1977. Una dinamica positiva che non coinvolge, tuttavia, i lavoratori indipendenti, che invece perdono 27mila unità in un solo mese."Lo scenario del lavoro – evidenziacommentando i dati Istat – appare complessivamente positivo ma non senza incertezze. Anche perché le tensioni internazionali e la corsa dei beni energetici (e di conseguenza dei prezzi) stanno avendo un impatto negativo sulle attività economiche di tutti i settori, rallentando una ripresa che avrebbe dovuto e potuto essere ben più sostenuta. E anche se, nel suo insieme, il sistema delle imprese italiane sta mostrando la propria resilienza, prima alla pandemia, e ora alla difficile fase economica, dall'altro preoccupa l'impoverimento del nostro tessuto economico causato dal costante calo dei lavoratori autonomi e delle micro e piccole imprese, che sembrano scontare più di tutti le incertezze di questi mesi. In questo quadro, riteniamo imprescindibile prolungare le misure fiscali volte a contenere la trasmissione dei prezzi internazionali sui prezzi nazionali. Bisogna fare il possibile per fermare l'inflazione, concretizzando rapidamente i sostegni alle famiglie e alle imprese già annunciati"."La crescita degli occupati a giugno conferma la vivacità del PIL del secondo trimestre dell'anno. Resta, comunque, – commenta l'– debole l'occupazione indipendente (-27mila unità su maggio) e, più in generale, permangono le fragilità prospettiche dello scenario internazionale che si rifletteranno in un forte rallentamento dell'attività economica e dei consumi nella seconda parte dell'anno. Tuttavia, è necessario rimarcare come le performance del sistema Italia si confermino ben al di sopra delle aspettative, almeno così è stato fino a ieri"."Dati ottimi e indubbiamente positivi – afferma–. Evidentemente il caro bollette non ha mandato in tilt le imprese italiane e questo per due ragioni. Da un lato le misure del Governo Draghi sono servite a calmierare gli effetti dei prezzi impazziti di luce e gas. Dall'altro, purtroppo, le imprese hanno traslato sui consumatori finali gli effetti di quegli aumenti, risolvendo in tal modo ogni possibile problema. Da qui l'inflazione alle stelle. Ecco perché – questo l'appello dell'Unc – nel prossimo Dl aiuti bis la priorità del Governo deve essere quella di salvaguardare la capacità di spesa delle famiglie, che non potendo traslare su altri i rincari, sono le uniche a pagare per il momento lo scotto di questa emergenza. Quando, però, le famiglie saranno costrette a ridurre i consumi, anche le imprese andranno in crisi, dato che – conclude Dona – se le famiglie non acquistano, le imprese non vendono".