MFE-MEDIAFOREUROPE acquista azioni proprie

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di MFE-MEDIAFOREUROPE avviato in data 25 luglio 2022, in forza dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea degli azionisti del 29 giugno 2022, MFE ha reso noto di aver, tra il 25 e il 29 luglio 2022, complessivamente(col valore nominale unitario di Euro 0,06 e che attribuiscono 1 voto ciascuna), al prezzo medio ponderato di 0,4247 euro per azione, per unpari a. Durante il periodo di riferimento non sono stati effettuati acquisti di azioni ordinarie(col valore nominale unitario di euro 0,60 e che attribuiscono 10 voti ciascuna).Dall’avvio del Programma all’ultimo giorno del Periodo di Riferimento (ossia il 29/07/2022), sono state acquistate, nel contesto del Programma, n. 4.585.187 Azioni MFE A (rappresentative dello 0,0344% del capitale sociale nominale emesso di MFE), per un controvalore complessivo pari a 1.947.288,50 euro.A seguito degli acquisti effettuati fino all’ultimo giorno del Periodo di Riferimento, considerando le Azioni MFE B già in portafoglio della Società, MFE è titolare di n. 4.585.187 Azioni MFE A e di n. 38.627.313 Azioni MFE B, complessivamente rappresentative del 2,9303% del capitale sociale nominale emesso.