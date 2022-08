Generali, risultati in crescita nel semestre. Annuncia buyback da 500 milioni

Generali

(Teleborsa) -chide il primo semestre dell'anno con una ulteriore, di fronte ad un contesto economico e geopolitico difficile. L'tile netto nel semestre si è attestato a 1.402 milioni e,sugli investimenti russi, l’utile netto si attesterebbe(1.540 milioni nel primo semestre 2021)."I solidi risultati di Generali dimostrano che il nostro impegno nell’implementazione del piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' è la strada giusta per conseguire una crescita sostenibile e aumentare la profittabilità operativa", ha affermato il Group CEO di Generali,, aggiungendo "siamo stati in grado di raggiungere questi risultati in un contesto di crescente incertezza geopolitica e macroeconomica, mantenendo sempre come priorità principale i nostri clienti e le loro esigenze. Nei prossimi mesi continueremo a essere pienamente focalizzati sull’esecuzione del nostro piano triennale e rafforzeremo la leadership del nostro Gruppo come assicuratore e asset manager globale".risultano in aumento agrazie allo sviluppo significativo del ramoin particolare nel segmento non auto, ed alla stabilità del ramo Vita (-0,5%). Laè in calo del 7,9% per effetto del buon andamento delle linee puro rischio e malattia e unit-linked, che compensa il calo della linea risparmio.Ilè in crescita agrazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita, Danni e Holding. È in forte crescita il risultato operativo del segmento, riflettendo un’eccellente profittabilità tecnica, confermata anche dal New Business Margin a 5,23% (+0,59 p.p.). Il Combined Ratio si porta al 92,5% (+2,8 p.p.).Glicomplessivi del Gruppo sono pari a(-10,5% rispetto al 2021), riflettendo interamente l’andamento dei mercati finanziari, nonostante la raccolta netta positiva.Resta estremamente solida la posizione di capitale, con un(227% nel 2021), che tiene conto anche del buyback pari a 500 milioni di euro.Generali ha infatti annunciato ilper un importo massimo di, corrispondente al 3% del capitale sociale, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022. Il programma di riacquisto - sottolinea una nota - si inquadra nel piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth in materia di politica della gestione del capitale ed è finalizzato aaccumulate durante il triennio 2019-21 e non utilizzate per il capital redeployment e a fornire agli azionisti una