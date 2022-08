Aedes SIIQ riduce la perdita nel primo semestre 2022

Aedes SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 8,6 milioni di euro, in incremento di 1,2 milioni rispetto allo stesso periodo del 2021, principalmente per effetto della sottoscrizione di nuovi contratti di locazione prevalentemente su immobili a destinazione office. L'risulta positivo per circa 2,2 milioni di euro, in miglioramento del 256,2% rispetto al primo semestre 2021. Ilevidenzia una perdita di circa 10,8 milioni di euro, in recupero rispetto a una perdita di circa 21,1 milioni di euro del primo semestre 2021.L'del gruppo al 30 giugno 2022, è pari a 160 milioni di euro (169,4 milioni di euro), derivante da una differenza tra debiti lordi per 162,9 milioni di euro e depositi bancari pari a 2,9 milioni di euro.