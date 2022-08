Board Monitor Europe 2022: più esperienza e meno “matricole” nei CdA delle Blue Chips

(Teleborsa) - Le radicali trasformazioni del quadro geopolitico, economico e sociale intervenute nell’ultimo anno hanno avuto riflessi sostanziali nel rinnovo e nella composizione dei Board delle Blue Chip europee. L’ultimo– la ricerca annuale condotta dalla società di executive search Heidrick & Struggles circa inel rinnovo delladeidelle principali società quotate – sottolinea la crescente esigenza di dominare la nuova complessità legata ai nuovi scenari assieme alla sensibilità sui temi della sostenibilità.Dallo studio emerge come laa questa esigenza sia stata una crescente designazione die ancora attivi in ruoli esecutivi rispetto al tradizionale ricorso ai. Quindi, consiglieri più consapevoli ed esposti alle nuove sfide, portatori die più agili nell’affiancare il management team. Non in controtendenza, ma degno comunque di considerazione, il ritorno a Board “più autoctoni” (con un trend decrescente nell’inserimento di profili di nazionalità estera) e un relativo rallentamento nel percorso di diversificazione di genere.Rispetto allo scorso anno (e a fronte di un maggior numero di nuove designazioni, 573 rispetto alle 500 dell'anno precedente), lesegnalano: la crescita delladi Consiglieri che coprono ruoli esecutivi e manageriali in altre organizzazioni (il 67% nel 2021 rispetto al 63%); ildel percorso per il riequilibrio di genere (il numero di consigliere di nuova nomina è passato dal 45% al 43%); un trend di(con una contrazione, dal 40% al 34%, dei profili di nazionalità diversa rispetto al paese in cui la società è quotata).“Ilche lega le aziende all’ecosistema in cui operano e sviluppano il loro business è da mesi oggetto di unadi evoluzione, che rende centrale nell’agenda delle imprese il contributo al benessere collettivo rispetto alla tradizionale ricerca del profitto e dell’efficienza. Le varie manifestazioni recessive della crisi sistemica innescata dalla pandemia e amplificata dalbellico in corso – dalla sclerosi della catena logistica e di approvvigionamento delle materie prime alle nuove limitazioni alla libera circolazione di merci e lavoro – richiedono oggi una risposta più esperta, meno tattica, più agile nell’anticipazione dei futuri fattori di rischio. Gli stessi macro trend – dalle nuove manifestazioni della trasformazione digitale alle più evolutedei principi di– impongono una nuova sensibilità manageriale, oltre alla compliance a una regolamentazione sempre più stringente (tema sul quale l’Europa conferma il suo primato)” ha osservato la Società nel rapporto.