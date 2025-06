Marco Mingrone eletto Presidente di Previdenza Cooperativa

(Teleborsa) - Si e` insediato oggi ilil fondo unico di previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative italiane. Il Cda, composto dai rappresentanti disostituisce quello in carica da giugno 2022 e per il prossimo triennio ha designato al vertice di uno dei fondi chiusi piu` grandi e patrimonializzati del PaeseDel Consiglio, eletto nel corso dell’Assemblea dell'11 giugno scorso, fanno inoltre parte(Legacoop),(Agci),(Cisl),(Cgil),(Uil),(Legacoop),(Legacoop),(Uil),(Confcooperative),(Cisl),(Confcooperative),(Confcooperative),(Uil),(Cgil),(Cisl),(Confcooperative),Ilringraziando il Cda per la fiducia che gli ha accordato, afferma: "Grazie al lavoro svolto dal progetto di fusione dei 3 fondi cooperativi ad oggi. Il percorso di sostenibilita`, la revisione dell'asset allocation strategica e i rendimenti adeguati ed in linea con le aspettative previdenziali, rappresentano alcuni degli obiettivi raggiunti dalla scorsa consiliatura da cui ripartire. Il fondo della cooperazione e` pronto per un nuovo salto in avanti con l’obiettivo di aumentare il tasso di inclusione previdenziale nel mondo cooperativo, attraverso una campagna non solo informativa ma soprattutto formativa per tutti i soci e i lavoratori".Aggiunge il"L’ampliamento del numero degli iscritti, il rafforzamento degli investimenti in strumenti e strategie che possano supportare la crescita del Paese, l'esercizio dei diritti di voto unitamente alle iniziative di engagement collettive e individuali, rappresentano le priorita` dell’azione del Fondo nei prossimi anni. In particolare, con l'auspicio di nuovi incentivi di natura legislativa e/o contrattuale,per quelle categorie di lavoratori meno tutelate a partire da giovani e donne".