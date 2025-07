Consob, società quotate sempre più attente alla sostenibilità

(Teleborsa) - Lesono sempre piùe disposte ad integrare i temi ESG - Environmental, Social and Governance - nell'ambito della propria governance e della definizione delle strategie aziendali. Ma è intervenuta anche unavolta a includere gli impatti del cambiamento climatico. Lo rivela il settimosulla rendicontazione non finanziaria delle società quotate in Borsa.Lepubblicate nel corso del 2024 rappresentano gli, la precedente direttiva europea, e della relativa disciplina nazionale di recepimento. La disciplina del reporting di sostenibilità è stata oggetto di un profondo intervento di revisione ad opera delle istituzioni europee, con l’adozione della Direttiva 2022/2464/UE (), recepita in Italia con il d.lgs. 125/2024. La pubblicazione delle nuove rendicontazioni di sostenibilità nel 2025, dunque, segnerà il passaggio al nuovo regime introdotto dalla CSRD.Nel 2024,con azioni ordinarie quotate sul mercato Euronext Milan (Exm) hanno pubblicato una dichiarazione non finanziaria o DNF. Questo ha rappresentato ildelle 208 società quotate a fine 2023 (97% in termini di capitalizzazione complessiva di mercato). Di queste, 144 erano obbligate dalla normativa vigente, mentreTutte le società hanno svolto un'riportate nella Dichiarazione Non Finanziaria (analisi di materialità). In questo processo, è diminuita rispetto all’anno precedente la percentuale delle società che hanno coinvolto le strutture o gli organi interni (pari al 77,9% a fronte dell’82,4% della rilevazione precedente) e, tra questi, i top manager (50,8% a fronte del 56,3%) nell’individuazione dei temi materiali. Tuttavia, si registra unil punto di vista dei quali è stato preso in considerazione per l’individuazione dei temi materiali dal 73% degli emittenti, rispetto al 70% nel 2023 e al 66% nel 2022.Ilè stato cdel processo di analisi di materialità nel 72% dei casi, segnando un aumento di oltre 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente e raggiungendo il massimo dal 2019 (primo anno di rilevazione).Il 27% delle società ha riportato connessioni tra la lista dei temi rilevanti e gli(SDG), con particolare attenzione agli obiettivi n. 8 () e n. 13 (). Il Rapporto evidenzia anche che circa l’81% delle società ha fornito informazioni sui propri obiettivi di sostenibilità e il 27% ha citato obiettivi legati alla transizione climatica.Dal rapporto emerge cheche hanno pubblicato la DNF ha istituito un(il 75% nel 2023 ed il 70% nel 2022), evidenziando una crescente rilevanza dei temi ESG nelle discussioni in seno al Board. Questa evidenza si accompagna ad un aumento dei riferimenti ai temi ESG e agli SDG nei Piani strategici, rilevato negli abstract pubblicati da 67 società.Con riguardo alle, nel 2024 le società con azioni ordinarie quotate su Exm che hanno integrato fattori non finanziari nei compensi variabili degli amministratori delegati sono state(in crescita rispetto alle 137 rilevate nel 2023), con una quota della remunerazione variabile legata ai fattori ESG in media pari al18,8% per la remunerazione di breve periodo e al 20,6% per quella di lungo periodo.In un Addendum del Rapporto sono esaminate, per la prima volta, le informazioni sul clima contenute nei bilanci pubblicati nel 2024 dalle, di cui 20 società non finanziarie e 12 società finanziarie, rappresentative di circa il 75% degli emittentiquotati in termini di capitalizzazione. L'analisi mostra un progressivoriportata inbilancio dalle società quotate di maggiori dimensioni, al fine di riflettere gli effetti dele della transizioneverso un’economia anette, pur permanendo delle significative aree di miglioramento.