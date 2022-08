ENAV, utile netto 1° semestre raddoppia a 27,7 milioni

ENAV

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell’anno con ottime performance economiche e finanziarie, confermando un quasi totale ritorno alla normalità pre-pandemica, grazie al recupero del traffico aereo gestito, al controllo dei costi ed al consolidamento del framework regolatorio e tariffario di riferimento. Il primo semestre chiude con undi euro, che risulta"I dati del primo semestre confermano un’evidente e costante crescita dei volumi di traffico in Italia e in Europa. Questi elementi ci fanno guardare al futuro con rinnovato ottimismo e rappresentano altresì le basi necessarie per dare continuità al nostro progetto industriale che punta all’innovazione e alla digitalizzazione", ha sottolineato l'Ad, aggiungendo che la società "sta rispondendo a questa forte ripresa con performance operative eccellenti anche in termini di puntualità".Il periodo è stato caratterizzato da unasull’Italia pari arispetto allo scorso anno (+165,1% quello di terminale), soprattutto nel secondo trimestre con l’inizio della primavera. Il significativo recupero dei livelli di traffico conseguiti rispetto al primo semestre 2019, ultimo anno di riferimento pre-pandemico, segna una ripresa pari all’89,8%.totali si sono attestati arispetto al primo semestre 2021. L’incremento in termini diricavi da core business di 252,6 milioni di euro compensa pienamente ilche sono stati quasi completamente azzerati grazie all’importante aumento dei volumi di traffico. Irisultanorispetto al primo semestre 2021 a 392,5 milioni di euro.si attesta a 97 milioni di euro in aumento del 26,6% rispetto al primo semestre 2021, con un EBITDA margin del 23,5%. Il(EBIT) è pari a 37,7 milioni di euro, in miglioramento di 22,9 milioni di euro, rispetto al corrispondente periodo del 2021.presenta un saldo di 493,8 milioni di euro, in lieve aumento (10,3 milioni di euro) rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2021.