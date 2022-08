Moderna mantiene outlook su vendite e annuncia buyback

Moderna

(Teleborsa) -, azienda statunitense che opera nel campo delle biotecnologie, ha registratorispettivamente di 4,7 miliardi di dollari e 10,8 miliardi di dollari per i tre e i sei mesi terminati il 30 giugno 2022, rispetto a 4,4 miliardi e 6,3 miliardi per gli stessi periodi del 2021. L'nel 2022 è stato principalmente dovuto all'aumento delleL'è stato rispettivamente di 2,2 miliardi di dollari e 5,9 miliardi di dollari per i tre e i sei mesi chiusi al 30 giugno 2022, rispetto a 2,8 miliardi e 4 miliardi per gli stessi periodi del 2021. L'è stato di 5,24 dollari. Moderna contava circa 3.400al 30 giugno 2022, rispetto ai circa 1.800 dipendenti al 30 giugno 2021."Continuiamo ad avere accordi di acquisto anticipato per la consegna prevista nel 2022 di circa. Data la nostra solida posizione finanziaria e lo slancio commerciale, annunciamo oggi che il consiglio di amministrazione ha approvato un nuovoper 3 miliardi di dollari", ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna.