MARR, ricavi sopra livelli pre-pandemia con ripresa consumi extradomestici

MARR

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica, ha chiuso il primo semestre del 2022 cona 874,3 milioni eda 35 milioni di euro, in crescita rispettivamente di 332,3 milioni e di 11,8 milioni nel confronto con il primo semestre 2021. Il rsi attesta a 10,5 milioni di euro, in crescita rispetto a 1,1 milioni del primo semestre 2021.L'al 30 giugno 2022 è di 228,7 milioni di euro (186,5 milioni nel 2021) e al netto degli effetti dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 si attesta a 147,2 milioni (125,2 milioni nel 2021) in linea con il valore del primo semestre 2019."L'andamento delle vendite di MARR nel mese di luglio conferma sia le, che beneficia di importanti flussi turistici anche stranieri, che la ripresa dei consumi alimentari extradomestici con il progressivo ritorno ai livelli pre-pandemici", evidenzia la società.Il mese disi è infatti chiuso con ricavi totali consolidati a oltre 215 milioni di euro, in crescita rispetto sia al pari periodo 2021 che al pre-pandemia del 2019.