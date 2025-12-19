Borse europee caute. Focus su dati USA

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un piccolo vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela,il giorno dopo che laha lasciato invariati i tassi di interesse, confermando un approccio data dipendent sulle prossime mosse di politica monetaria. Sempre ieri, laha tagliato di 25 punti base i tassi di riferimento per la sterlina. Stamane, laha compiuto un passo epocale: i tassi d’interesse sono stati portati allo 0,75%, il livello più alto dal 1995.Intanto, nella notte a Bruxelles il Consiglio europeo ha concordato di erogare un prestito all'Ucraina di 90 miliardi basato su prestiti contratti dall'UE sui mercati dei capitali e sostenuto dal margine di manovra del bilancio dell'UE.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,171. Sul fronte macroeconomico, sono attesi nel pomeriggio i dati delle vendite di case esistenti e sulla fiducia dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan, mentre per l’Eurozona verrà diffusa la fiducia dei consumatori.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,29%.Aumenta di poco lo, che si porta a +72 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,54%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,30% a 44.594 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 47.288 punti.di Milano, troviamo(+2,02%),(+2,01%),(+1,44%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%.Tentenna, che cede l'1,16%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,58%),(+2,09%),(+2,02%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,49%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,44%.