Beni durevoli: consumi in calo, prezzi aumentati del 20%

(Teleborsa) - Dopo due anni di crescita il: a fine 2025 il comparto segnerà consumi in calo del 2,3% in volume e del 2,4% in valore, per una spesa complessiva che da 79 miliardi scivola a 77,1 miliardi. Sono questi i dati riportati dal 32° Osservatorio Findomestic, realizzato insieme a Prometeia, per un mercato che resta comunque su livelli più alti rispetto al pre-Covid, non per un aumento dei volumi acquistati ma esclusivamente per l’incremento dei prezzi che in 6 anni sfiora il 20%. A determinare ilè soprattutto la, il segmento che da solo vale il 57% della spesa delle famiglie in beni durevoli. Qui la frenata è evidente, con le auto nuove in calo del 9% a valore. La casa, mobili e tecnologia, resta invece impantanata in una stagnazione che dura dal 2023, dopo gli exploit del triennio post-pandemico. Sul fronte territoriale, le tre locomotive storiche – Lombardia, Lazio e Veneto – perdono tra il 2,6 e il 2,8%. Resiste meglio l’Emilia-Romagna (-1,8%), che quasi aggancia il podio nella graduatoria per volumi di spesa.Durante la presentazione dello studio, Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic, ha commentato: «Quest’anno ipiù degli altri comparti. Mentre– secondo i dati Istat – il nostro perimetro torna negativo dopo due anni di espansione, quella del 2023, trainata più dall’inflazione che dai volumi reali. Chiuderemo il 2025 con un -2,4% a valore, che si traduce in una reale riduzione della spesa delle famiglie». Bardazzi prosegue: «Siamo ancora su, ma questo non significa che si compri di più. Il vero motore è stato l’aumento dei prezzi, vicino al +20%. Al netto dell’inflazione, isotto i livelli pre-pandemia».A livello geografico, ci sono regioni che assorbono meglio la scossa. In Trentino-Alto Adige, dove i redditi restano elevati e il clima economico è meno nervoso, il calo è solo -0,7%, il migliore d’Italia. Più, entrambe ferme a -1,3%: due territori lontani geograficamente ma accomunati da una domanda interna che resiste. All’opposto, in Basilicata il mercato dei durevoli cede il 4%: una flessione che non è solo statistica ma strutturale, fatta di consumi fragili e poca spinta demografica. Il rallentamento è stato consistente anche in Piemonte (-3,5%), Molise (-3,3%), Abruzzo e Lazio (entrambe -2,8%). Sul piano dei valori assoluti, lacontinua a giocare un altro campionato: 15,4 miliardi, più del doppio del Lazio, che segue a 7,5.Altra osservazione interessante riguarda la: le auto usate rappresentano dal 2017 il primo mercato per valore assoluto e continua a dimostrarlo.: si spende il 25% in più rispetto al 2019 per acquistare appena il 3% di vetture in più. Nel 2025, dopo due anni di crescita, il settore rallenta e il suo giro d’affari chiuderà con un -0,2%, sostanzialmente in stallo, con l’incremento dei passaggi di proprietà (+2,1%) annullato dal calo dei prezzi (-2,1%). Ma: 24,4 miliardi di euro, quasi 8 miliardi in più dell’auto nuova, complice una domanda, negli ultimi anni, sempre più orientata al risparmio. Prezzi in calo e mix di vendita più ‘popolare’ confermano che il consumatore è cauto ma attivo.Sul fronte delleinvece: -9% a valore, con la spesa delle famiglie che scende a 16,5 miliardi. Le immatricolazioni calano (-9,9%), i prezzi restano stabili (+0,8%) dopo anni di forte crescita e il mix si sposta su fasce e tecnologie più costose. Le city car, un tempo spina dorsale del mercato, passano dal 17% del 2019 al 12%. La domanda dei privati resta lontana dai livelli pre-pandemia: -25% le immatricolazioni rispetto al 2019, -10% la spesa. Non bastano incentivi a singhiozzo per stimolare le famiglie, alle prese con un potere d’acquisto ridotto rispetto a qualche anno fa e con un contesto di persistente incertezza.Anche per il, dopo quattro anni di crescita,: -7,7% a volume nel 2025, -7,0% a valore. Ma il confronto con il 2019 resta impressionante: +36% a volume, +55% a valore, per un mercato che vale 2,75 miliardi e che ha beneficiato in questi anni di una domanda, che in un contesto di inflazione e calo del potere d’acquisto, ha visto nei mezzi a due ruote un’alternativa low cost alla seconda o terza auto in famiglia. La flessione del 2025 sottende dinamiche differenziate tra ciclomotori, in forte calo (oltre -30% a volume), e targato, in miglior tenuta (-6% circa a volume) e su livelli storicamente elevati. Gli scooter targati salgono dell’8,8%, confermandosi protagonisti della mobilità urbana.Per quanto riguarda il comparto "casa", che non contempla solo i mobili e gli elettrodomestici, ma anche elettronica, telefonia e IT, il comparto nel 2025 mostra un quadro di stabilità e adattamento., piccoli elettrodomestici e device smart, mentre famiglie e consumatori privilegiano comfort, qualità, benessere e soluzioni premium, tra innovazione e attenzione al prezzo.(16,5 miliardi di euro, -0,6%) dopo il boom degli scorsi anni, mantenendosi comunque sopra i livelli pre-Covid. A frenare è il calo delle ristrutturazioni, mentre spingono il mercato i primi acquisti di case (+9,5% le compravendite) grazie a tassi più accessibili. L’online è ormai maturo e pesa per il 20% delle vendite.Più nel dettaglio,, dopo tre anni negativi,(+1,7%), spinto da PC portatili, tablet e dispositivi per il gaming, mentre(-1,9%), a causa del comparto TV, che risente ancora del post-switch-off. Segnali positivi arrivano invece da droni, altoparlanti e cuffie premium.Dall'analisi di Finomestic per il 2025 emerge quindi un consumatore che, nonostante la cautela, sceglie di investire in prodotti che favoriscono il, lae l', con una preferenza sempre più marcata per gli acquisti online.