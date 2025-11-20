Mercato immobiliare in ripresa nel terzo trimestre: prezzi in rialzo, offerta in calo e credito più favorevole

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025 ilmostra segnali di rafforzamento, con le valutazioni sui prezzi di vendita in aumento in gran parte del Paese e una crescita più accelerata nelle aree urbane del Nord-Est, secondo quanto emerge daldella. Ilfra giudizi di aumento e diminuzione dei prezzi sale a 7 punti percentuali, in incremento rispetto al trimestre precedente e in forte miglioramento su base annua.Contestualmente, icontinuano a ridursi, attestandosi al 7,5%, sui livelli più bassi dall’inizio della rilevazione. Irestano prossimi ai minimi storici: 5,6 mesi contro i 5,4 del secondo trimestre.Sul fronte della, il saldo negativo dei potenziali acquirenti si attenua ulteriormente, a -15 punti, con un miglioramento marcato nelle aree metropolitane. L’invece si restringe: i nuovi incarichi a vendere restano in calo, a -30 punti, proseguendo la tendenza evidenziata negli ultimi trimestri .Il sondaggio conferma inoltre: il 65,9% delle compravendite è finanziato da mutuo, il valore più alto dalla metà del 2022, mentre il rapporto prestito/valore dell’immobile sale al 78,4%, vicino ai livelli pre-rialzo dei tassi del 2022.Sul mercato delle, icontinuano a crescere, seppur a ritmo più moderato: il saldo degli agenti che segnalano aumenti è pari a 41 punti percentuali, con un impatto rilevante deglisulla riduzione dell’offerta, soprattutto nelle città. Ilresta molto contenuto, intorno al 2%.Le prospettive per ilsono giudicate complessivamente favorevoli, con aspettative meno negative sui prezzi e un miglioramento del sentiment sia locale sia nazionale.