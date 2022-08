TIM, Labriola: molti risultati strategici già raggiunti, siamo su buona strada

TIM

(Teleborsa) - "Facendo un bilancio dei miei primi sei mesi alla guida della società, sonoin un periodo breve. Ora abbiamo: garantire la continuità aziendale migliorando l'attività operativa e mettendo sotto controllo le operations; attivare discontinuità per risolvere i vincoli alla leva finanziaria; gestite il difficile ambiente di alta inflazione e incertezza macroeconomico e politica". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, aprendo la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati del primo semestre del 2022 "Abbiamo spesso mancato la guidance in passato e per noi è fondamentale essere in linea con gli obiettivi - ha spiegato - I risultati dimostrano che".Alla luce dei trend operativi del primo semestre, TIM ha infatti: EBITDA organico di Gruppo a "high single digit decrease" da "low teens decrease"; EBITDA AL di Gruppo a "low teens decrease" da "mid to high teens decrease".Per quanto riguarda il piano di efficientamento, "c'è una crescente consapevolezza della comunità finanziaria sul fatto che stiamo precedente sulle traiettorie delineate il 7 luglio (giorno del Capital Market Day , ndr) - ha aggiunto Labriola - Abbiamoe stiamo lavorando sodo per rispettare le aspettative".Sulla terza sfida ha affermato: "Le. Nessuno prevedeva tassi di inflazione e interesse così elevati, e nemmeno una crisi in Europa e una crisi politica in Italia".