Toyota, crolla l'utile operativo su crisi supply chain

(Teleborsa) -ha registrato unpari a 578,66 miliardi di yen (circa 4,2 miliardi di euro) per i tre mesi chiusi al 30 giugno, in calo del 42% rispetto ai 997,4 miliardi di yen dello stesso periodo di un anno fa. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un calo ben più contenuto, di circa il 15%."Nonostante gli effetti valutari positivi dell'indebolimento dello yen, il forte impatto del calo del volume delle vendite dovuto aie all'ha portato a una diminuzione del reddito operativo", ha commentato la casa automobilistica giapponese. Vengono citati anche "eventi inaspettati" come il lockdown di Shanghai e l'alluvione in Sud Africa.Nonostante il trimestre negativo, Toyota hadi utile operativo per l'intero anno (2,4 trilioni di yen) e il piano di produzione di 9,7 milioni di veicoli quest'anno. Allo stesso tempo, prevede che i costi dei materiali per l'intero anno aumenteranno del 17% a 1,7 trilioni di yen rispetto alla stima precedente, con la maggior parte dell'aumento che riflette un aumento del prezzo dell'acciaio e dell'alluminio.