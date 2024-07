Novartis alza le previsioni 2024 per l'utile operativo core

Novartis

(Teleborsa) - La società farmaceutica svizzeraha chiuso ildel 2024 conpari a 12,5 miliardi di dollari (+9%, +11% cc), con un contributo in termini di volume di 15 punti percentuali alla crescita. La concorrenza dei generici ha avuto un impatto negativo di 2 punti percentuali e i prezzi hanno avuto un impatto negativo di 2 punti percentuali. L'è stato di 3,2 miliardi di dollari (+43%, +49% cc), trainato principalmente da un maggiore utile operativo.Novartis haper l'utile operativo core sulla base del forte slancio: vendite nette previste in crescita high-single to low double-digit (invariata); reddito operativo core in crescita grow mid- to high teens (da low double-digit to mid-teens.)"Novartis ha, con vendite nette in crescita dell'11% e un margine di reddito operativo core prossimo al 40% - ha detto il- La nostra performance riflette il continuo forte slancio dei nostri principali fattori di crescita, sia negli Stati Uniti che nell'ex-Stati Uniti, che ci ha permesso di aggiornare la nostra guidance per l'anno fiscale 2024"."Abbiamo inoltrenel secondo trimestre, completando le richieste alla FDA per Scemblix nella LMC di prima linea e atrasentan nell'IgAN, generando dati aggiornati nello studio NATALEE per supportare il forte profilo di Kisqali nell'eBC e concludendo molteplici accordi per espandere la nostra pipeline nella RLT e nel cancro alla prostata - ha aggiunto - Rimaniamo sulla buona strada per raggiungere le nostre previsioni di crescita delle vendite a medio termine (+5% cc CAGR 2023-2028) e del margine (40%+ entro il 2027)".