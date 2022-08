CAREL, Mediobanca alza TP e conferma Neutral dopo conti Q2

Mediobanca

CAREL Industries

(Teleborsa) -ha alzato a(da 23 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, confermando ila "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha presentato i risultati relativi al secondo trimestre del 2022, superiori alle attese degli analisti.Mediobanca hasull'utile per azione Adjusted 2022-24 (+3% in media), ipotizzando una top line in crescita organica del +14,6% (dal +12%) nel 2022 seguita da un +10% in media nel 2023-24. L'effetto FX è stato leggermente migliorato nel 2022 (circa +3% da +2%), mentre le ipotesi di margine EBITDA sono rimaste invariate."Nell'attuale contesto macro, continuiamo a ritenere che idi CAREL (come efficienza energetica e refrigerazione sostenibile) siano, garantendo una solida visibilità aziendale a medio termine", si legge nella ricerca.