Expedia debole, accoglienza tiepida del mercato alla trimestrale

Expedia

(Teleborsa) - Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,72%.Il leader nelle prenotazioni turistiche online ha chiuso il secondo trimestre con unada 301 milioni di dollari, pari a 2,02 dollari per azione, a 185 milioni (1,17 dollari per azione). Su base rettificata l'EPS è salito da 1,13 a 1,96 dollari oltre gli 1,56 dollari del consensus. Isono saliti da 2,11 a 3,18 miliardi rispetto ai 2,99 miliardi attesi dagli analisti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 105,9 USD con primo supporto visto a 98,65. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 95,84.