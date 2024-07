Wall Street positiva. Inflazione in linea con attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,12% sul; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,86% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.446 punti. In denaro il(+0,82%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+0,84%).Sul fronte macroeconomico, il dato sull'inflazione PCE americana di giugno è risultato in linea con le attese. L'indicatore dei prezzi per le spese personali è il più monitorato dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi e orientarsi nelle decisioni di politica monetaria.