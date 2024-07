Tonica Wall Street spinta dalle megacap tecnologiche

Citigroup

(Teleborsa) -, dove Nasdaq e S&P-500 continuano ad aggiornare i loro record grazie alle performance dei colossi tecnologici. Il mercato statunitense continua a beneficiare delle, che sembra preparare il terreno per questo scenario senza comunque definire tempistiche precise.Nella sua audizione al Congresso, ieri al Senato e oggi alla Camera, ilha affermato che la bnaca centrale statunitense non ha bisogno di un'inflazione inferiore al 2% prima di tagliare i tassi, aggiungendo che i funzionari hanno ancora molto lavoro da fare. Ha anche osservato che il mercato del lavoro si è raffreddato "in modo piuttosto significativo", ma ha detto che c'è una "buona strada da percorrere" sul runoff del bilancio.Gli investitori guardano anche alla diffusione dei dati sull'nella giornata di venerdì e all', che partiranno venerdì con i risultati di alcune tra le maggiori banche americane ().Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.610 punti (+0,60%). Sale il(+0,73%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,66%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,10%),(+1,08%) e(+0,59%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,75%),(+1,46%),(+1,40%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,42%),(+4,25%),(+3,50%) e(+3,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,92%. In apnea, che arretra del 4,55%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,96%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,80%.