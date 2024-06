Wall Street cauta. PIL USA in rialzo, mercato lavoro meglio di attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 39.125 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.481 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,19%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(+0,08%).Sul fronte macroeconomico, ilstatunitense del primo trimestre è stato rivisto al rialzo all'1,4% nella lettura finale, mentre lesono scese contro stime per un aumento. Ora l'attenzione si sposta sui dati sull'inflazione, in arrivo venerdì, utili per cercare di capire le prossime mosse della Federal Reserve.